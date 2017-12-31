Энтони Хопкинс отмечает 80-летие

31 декабря исполняется 80 лет британскому и американскому актеру Энтони Хопкинсу. За свою карьеру в кино актер снялся в более чем 200 кинокартинах и телефильмах, а в возрасте 78 лет он снялся в фильме «Тор: Рогнарёк», вышедшем на широкий экран в 2017 году.

В 1987 году королева Великобритании Елизавета II пожаловала ему титул Командора Ордена Британской империи, а в 1993-м – звание рыцаря-бакалавра, дающее право на приставку «сэр».

Мировую популярность и премию «Оскар» Хопкинсу принесли роли в фильмах «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон». Актер также был режиссером трех картин и написал ряд музыкальных произведений. В 2000 году ветеран кино переехал в США в связи с предоставлением ему гражданства страны, а в 2003 получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде.

Ранее сообщалось, что 22 декабря президент России Владимир Путин поздравил лауреата ордена «За заслуги перед Отечеством» писателя Эдуарда Успенского с 80-летием и пожелал ему здоровья и энергии.