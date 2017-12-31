Прямой эфир

Энтони Хопкинс отмечает 80-летие

0
Фото: TASS/Armando Gallo/Arga Images
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

31 декабря исполняется 80 лет британскому и американскому актеру Энтони Хопкинсу. За свою карьеру в кино актер снялся в более чем 200 кинокартинах и телефильмах, а в возрасте 78 лет он снялся в фильме «Тор: Рогнарёк», вышедшем на широкий экран в 2017 году.

В 1987 году королева Великобритании Елизавета II пожаловала ему титул Командора Ордена Британской империи, а в 1993-м – звание рыцаря-бакалавра, дающее право на приставку «сэр».

Мировую популярность и премию «Оскар» Хопкинсу принесли роли в фильмах «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон». Актер также был режиссером трех картин и написал ряд музыкальных произведений. В 2000 году ветеран кино переехал в США в связи с предоставлением ему гражданства страны, а в 2003 получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде.

Ранее сообщалось, что 22 декабря президент России Владимир Путин поздравил лауреата ордена «За заслуги перед Отечеством» писателя Эдуарда Успенского с 80-летием и пожелал ему здоровья и энергии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Художественный руководитель «Театра Луны» Сергей Проханов отмечает 65-летний юбилей
Танцевальный фестиваль прошел в КНДР в честь 100-летия бабушки Ким Чен Ына

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017