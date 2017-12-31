Генсек ООН предупредил о росте неравенства и ксенофобии в мире

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в новогоднем послании рассказал о «красной тревоге» и предупредил о росте ксенофобии в мире.

«Я делаю предостережение, объявляю красную тревогу», – заявил Гутерриш. Он добавил, что конфликты в мире обострились и к существующим проблемам добавились новые угрозы. Среди мировых проблем генсек ООН упомянул ядерное оружие, изменении климата, нарушение прав человека, рост национализма и ксенофобии.

«Вступая в 2018 год, я призываю к сплоченности», – продолжил Гутерриш. Он отметил, что мировое сообщество только сплотившись может защитить общие ценности и преодолеть ненависть.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу в новогоднем поздравлении поблагодарил военных, освобождавших Сирийскую арабскую республику (САР) от террористов.