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Генсек ООН предупредил о росте неравенства и ксенофобии в мире

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Фото: ТАСС/Li Muzi/Xinhua
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в новогоднем послании рассказал о «красной тревоге» и предупредил о росте ксенофобии в мире.

«Я делаю предостережение, объявляю красную тревогу», – заявил Гутерриш. Он добавил, что конфликты в мире обострились и к существующим проблемам добавились новые угрозы. Среди мировых проблем генсек ООН упомянул ядерное оружие, изменении климата, нарушение прав человека, рост национализма и ксенофобии.

«Вступая в 2018 год, я призываю к сплоченности», – продолжил Гутерриш. Он отметил, что мировое сообщество только сплотившись может защитить общие ценности и преодолеть ненависть.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу в новогоднем поздравлении поблагодарил военных, освобождавших Сирийскую арабскую республику (САР) от террористов. 

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