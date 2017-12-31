Подозреваемый в теракте в Петербурге рассказал о причинах преступления

Ненависть к «организаторам и адептам психологически тренингов» стала причиной, побудившей обвиняемого в организации взрыва в супермаркете в Санкт-Петербурге к его действиям. Об этом, как рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, задержанный рассказал в ходе допросов.

Обвиняемый «дал показания, подтверждающие его причастность к организации и совершению преступления», сказала Петренко, сообщает «Газета.ру». «С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал», — отметила представитель СК России.

Ранее сообщалось, что обвиняемый во взрыве в супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге с 19 лет наблюдался в психиатрическом диспансере.

При взрыве в петербургском супермаркете «Перекресток», который произошел вечером в среду, 27 декабря, в общей сложности пострадали 13 человек.