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Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд объявил о завершении карьеры

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Фото: ТАСС
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Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Григорий Дрозд решил завершить спортивную карьеру.

«Уважаемые друзья, поклонники бокса! У меня сегодня очень важный день. Я принял очень важное для себя решение. Я, Григорий Дрозд, чемпион мира по боксу, официально заявляю о завершении своей спортивной карьеры», — написал он в своем Instagram.

Он добавил, что намерен заняться развитием тайского бокса в России.

Последний бой спортсмен провел в мае 2015 года. На его счету 41 бой из которых 40 — победные.

В 2016 году WBC присвоил Дрозду статус «чемпиона в отпуске», поскольку из-за травмы он не смог провести обязательную защиту против конголезца Илунги Макабу.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Чемпионат мира 2019 года по боксу пройдет в Сочи. Конкурентами России в борьбе за право принять турнир были Индия, Украина, Таиланд и Турция.

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