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Президент РФ подписал закон о приеме в дружинники

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Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается порядок приема в дружинники. Список городов, где можно стать дружинником, расширен за счет включения в документ Севастополя.

Законом, в частности, установлено, что дружинниками могут стать граждане, которые в течение года до привлечения к внештатному сотрудничеству с полицией не привлекались в судебном порядке к административному наказанию за совершение умышленных правонарушений административного характера, отмечает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышенную уголовную ответственность за сбыт наркотиков на территории воинских частей. 

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