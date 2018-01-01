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Как отпраздновали Новый год в городах России

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Катания с горки во время новогодних гуляний во Владивостоке
Фото: РИА Новости/Александр Пирагис
Жители Петропавловска-Камчатского встретили праздник одними из первых в стране
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Горожане во время празднования Нового года в Казани
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Жители Симферополя фотографируются у праздничной елки
Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
Массовые гуляния на проспекте Владимира Путина в Грозном
Фото: РИА Новости/Саид Царнаев
Новогодний салют в столице Чечни
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
«Моржи» готовятся встретить главный праздник года в Калининграде
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Праздничный фейерверк в одном из районов Омска
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Новогодний салют в Москве
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Праздничная иллюминация на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
В новогоднюю ночь к Кремлю пришли тысячи москвичей
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