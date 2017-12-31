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Пожар в Подольске удалось локализовать

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Фото: ТАСС/Григорьев Максим
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МЧС удалось локализовать пожар в ангаре с пластиком в подмосковном Подольске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Огонь был локализован в 18:21 мск на площади в 1,5 тыс. кв метров.

В 16:30 мск площадь возгорания составляла 800 кв. метров, в 16.35 она возросла до 1,5 тыс. кв метров.

Сообщения о пострадавших не поступали. В ликвидации возгорания задействованы 26 единиц техники и привлечено более 90 человек, на данный момент 300 квадратных метров горит на открытой площадке отмечает «Газета.ру».  Пожару был присвоен второй номер сложности.

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