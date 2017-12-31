Путин одобрил увеличение длительности рекламы по ТВ в регионах

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий длительность рекламы «бегущей строкой» по телевизору в регионах. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По новому закону, такая реклама будет увеличена до 5% от эфирного времени сверх общей продолжительности рекламы. То есть, общая доля рекламы составит 20% от времени вещания.

А в информационных и информационно-развлекательных передачах реклама «бегущей строкой» не может превышать 15% сверх общей продолжительности рекламы.

Сегодня, 31 декабря, глава государства также подписал закон о раздельном сборе мусора.