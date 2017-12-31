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Энергетический мост в Крыму взяла под охрану Росгвардия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сотрудники Росгвардии приступили к охране энергетических объектов республики Крым. Росгвардейцы будут охранять энергетический мост на полуострове, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления Росгвардии по республике Крым генерал-майора Степаан Гайдаржийского.

До этого энергомост охраняли внутренние войска, отметил он. Уточняется, 1 января Росгвардия возьмет под охрану и энергетические объекты в Керчи. Всего Росгвардия охраняет в Крыму 16 важных государственных объектов.

22 ноября 2015 года из-за подрыва опор ЛЭП на территории Украины вышли из строя все четыре линии, питающие электроэнергией Крым. На полуострове был введен режим чрезвычайной ситуации, начали применяться графики аварийных отключений электричества.

Ситуация значительно улучшилась после запуска 2 декабря первой нитки энергомоста из Краснодарского края. Энергообеспечение полностью восстановили после запуска последней нитки энергомоста из Краснодарского края. Мощность составила 400 МВт.

Ранее сообщалось, что три сотрудника оренбургского предприятия «Уралэлектрострой» представлены к награде президента России Владимира Путина за обеспечение Крыма электроснабжением. 

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