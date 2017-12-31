Путин внес изменения в процедуру дактилоскопической регистрации

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий возраст для прохождения обязательной дактилоскопической регистрации детьми до шести лет. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По действующим нормам, процедуру снятия отпечатков пальцев дети могут проходить с момента рождения.

Кроме того, компетентные органы смогут проводить добровольную дактилоскопическую регистрацию иностранных граждан на безвозмездной основе. Услуги будут предоставляться по месту жительства или пребывания лица.

В конце мая газета «Известия» писала, что Минкомсвязи разработало необходимое программное обеспечение для устройств контроля паспортов и виз с возможностью проверки отпечатков пальцев. Такие устройства направят российским пограничникам.