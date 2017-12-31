Ликвидировано возгорание на берлинской станции

Пожарная служба Берлина ликвидировала возгорание на железнодорожной станции, движение поездов, ранее прерванное из-за задымления, восстановлено.

Пожарная служба германской столицы сообщает об одном пострадавшем. Отмечается, что из опасной зоны был эвакуирован 21 человек. Очаг возгорания находился в огороженной территории в здании вокзала, где проводятся строительные работы.

Ранее сообщалось, что задымление стало причиной остановки движения поездов на одной из железнодорожных станций в Берлине. 28 декабря сотрудники полиции Нидерландов эвакуировали пассажиров поезда из-за полученного письма с угрозами.