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ЦСКА опубликовал новогодние видеоролики с футболистами

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Что загадывают на Новый Год футболисты и тренеры? Завесу тайны приоткрыли в футбольном клубе ЦСКА. В официальном Твиттере команды появились предновогодние ролики. Наставник армейцев, Виктор Ганчаренко, попросил «купить нападающего». Однако до Деда Мороза это желание не дойдет – Президент ЦСКА против. Записку с пожеланием Евгений Гинер с хитрой улыбкой с доски снял. А вот нападающий клуба, Витиньо, загадал «попасть в сборную». Вот только в какую? На помощь пришел соотечественник с российским паспортом Марио Фернандес.

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