Япония изучает возможность дополнительной закупки американских истребителей

Власти Японии рассматривают возможности дополнительно приобрести американские истребители пятого поколения F-35A. Об этом пишет газета «Майнити симбун».

Как передает ТАСС, Токио изучает вариант приобретения у США нескольких десятков военных самолетов. По данным газеты, стоимость одного из них может превышать $8,3 млн.

Издание отмечает, что власти страны рассматривают закупку истребителей как возможность улучшить отношения с администрацией президента США Дональда Трампа, который в ходе своего визита в Японию в ноябре заявил, что Вашингтон ожидает заключения соглашений на дополнительную поставку вооружений.

Кроме того, власти Японии планируют приобрести у Соединенных Штатов наземные комплексы ПРО Aegis Ashore. В МИД России предупредили, что это может негативно отразиться на отношениях Токио и Москвы.