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Трамп приписал себе годовой рост американских бирж

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Фото: REUTERS/Jim Bourg
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что его избрание на пост главы государство повлияло на рост американских бирж. Об этом политик написал на странице в Twitter.

«Если бы выбрали демократов (жуликоватую Хиллари), ваши акции снизились бы на 50% по сравнению с курсом на день выборов. А теперь у них великолепное будущее — и это только начало!» – пообещал президент согражданам.

Трамп также упомянул, что победа демократов на выборах президента привела бы к потере всего, что США достигли за время его президентства, добавляет «Газета.ру».

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