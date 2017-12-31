Трамп приписал себе годовой рост американских бирж
Американский президент Дональд Трамп заявил, что его избрание на пост главы государство повлияло на рост американских бирж. Об этом политик написал на странице в Twitter.
«Если бы выбрали демократов (жуликоватую Хиллари), ваши акции снизились бы на 50% по сравнению с курсом на день выборов. А теперь у них великолепное будущее — и это только начало!» – пообещал президент согражданам.
Трамп также упомянул, что победа демократов на выборах президента привела бы к потере всего, что США достигли за время его президентства, добавляет «Газета.ру».