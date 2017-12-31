Детские сады сданы в эксплуатацию в Краснодаре

Детские сады на 320 мест сданы в эксплуатацию к Новому году в Краснодаре, сообщила пресс-служба администрации города.

В Юбилейном микрорайоне города сданы в эксплуатацию 6 корпусов по 40 мест и новый блок детского сада на 80 мест на улице Володарского. Теперь нужно закупить и установить мебель, и нанять сотрудников для работы в заведениях, сообщило ИА KrasnodarMedia.

Проблема нехватки мест в этом районе одна из самых тяжелых, и это позволит разгрузить уже существующие сады. Через несколько лет власти города смогут обеспечить местами в образовательных учреждениях всех желающих, а пока проблемы приходится решать в срочном порядке.