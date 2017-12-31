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Площадь пожара на складе в Подольске достигла 1,5 тыс. кв. м

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Площадь пожара в ангаре с пластиковыми изделиями в подмосковном Подольске выросла до 1,5 тыс. кв. м. Об этом информирует региональное управление МЧС.

«В 16.30 — площадь пожара увеличилась до 800 кв.м. В 16.35 — площадь пожара увеличилась до 1500 кв. м. Пострадавших предварительно нет», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошел на складе, расположенном по адресу: Домодедовское шоссе, дом 27. В ликвидации пожара задействована 21 единица техники, привлечены 73 человека.

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