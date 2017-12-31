Общественный транспорт Севастополя будет работать всю новогоднюю ночь

Общественный транспорт Севастополя будет работать круглосуточно в новогоднюю ночь.

Праздничные гулянья 31 декабря в Севастополе будут проходить на площади Нахимова. Добраться туда теперь будет возможно из любого района города и в любое время, сообщило ИА SevastopolMedia.

Основные транспортные маршруты будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь, остальной транспорт с 31 декабря по 8 января будет осуществлять рейсы по обычному расписанию.

Катера и паромы будут ходить в соответствии с расписанием праздничных дней, а 31 декабря и 1 января введены дополнительные рейсы катеров.