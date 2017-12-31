Эрдоган обвинил США в использовании демократии ради выгоды

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил США в том, что они вспоминают о демократии только тогда, когда им выгодно, сообщает Anadolu.

«США заявили, что они перестанут оказывать финансовую помощь ООН. И где же их демократия? Получается, что США вспоминают о демократии лишь тогда, когда им это на руку», — сказал он во время выступления в провинции Дюздже.

21 декабря президент США Дональд Трамп пригрозил «наказать рублем» те страны, которые на предстоящей Генассамблее ООН проголосуют против его решения признать Иерусалим столицей Израиля.