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Суд арестовал обвиняемого во взрыве в петербургском супермаркете

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Фото: ТАСС/Демьянчук Александр
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Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал обвиняемого во взрыве в петербургском супермаркете «Перекресток» до конца февраля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

«Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «В» ч.2 ст.205 УК РФ, сроком на 2 месяца, до 28.02.2018 г»

Ранее ему были предъявлены обвинения в теракте. В Следственном комитете России сообщили, что в ходе допросов задержанный по данному делу дал показания, подтверждающие его причастность ко взрыву. По данным правоохранительных органов, мотивом преступления послужила ненависть обвиняемого к организаторам и адептам психологических тренингов.

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