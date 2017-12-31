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100 единиц техники расчищали дороги Владивостока

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100 единиц техники расчищали дороги Владивостока к Новогодней ночи

Циклон, обрушившийся на Владивосток в ночь с 30 на 31 декабря, принес много снега. На ликвидацию последствий циклона направлены 100 единиц специальной техники коммунальных служб, сообщило ИА PrimaMedia.

Сейчас они уже расчистили основные трассы и обеспечили проезд городского общественного транспорта. Дороги обработаны реагентами против гололеда. Снегопад не помешал и не нарушил жизнедеятельность города в преддверии праздничных гуляний.

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