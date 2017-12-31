Остановлено движение поездов на станции в Берлине

Задымление стало причиной остановки движения поездов на одной из железнодорожных станций в Берлине. Об этом сообщила на своей странице в Twitter полиция города.

«Сейчас сообщение поездов на станции Зоологический Сад остановлено из-за задымления», – говорится в записи правоохранительных органов. На фото видно, что над зданием станции поднимается белесый дым, о причинах его появления не сообщается.

28 декабря сотрудники полиции Нидерландов эвакуировали пассажиров поезда из-за полученного письма с угрозами.