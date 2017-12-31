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Ограничение на снятие наличных с карт за рубежом вводят в Китае

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Фото: TASS/ Jens Kalaene
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С 1 января 2018 года госуправление валютного контроля Китая ужесточает правила снятия наличных с карт за рубежом. Принимаемые ведомством меры направлены «против отмывания денег, финансирования терроризма и ухода от налогов», отмечается в заявлении ведомства, сообщает ТАСС.

В наступающем году владелец банковских карт (всех китайских банков) сможет снять с них за рубежом 100 тыс. юаней – порядка $15300 – в год. Ведомство продумало и меры контроля для исполнения данного документа. Если клиент банков снимет более указанной суммы, то его зарубежная наличность будет заморожена на данный год и на следующий.

Ранее сообщалось, что лидер КНР Си Цзиньпин призвал страну к продолжению реформ в новогоднем обращении.

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