Ясным небом и теплой погодой встретит Хабаровск Новый год

Ясным небом и теплой погодой для этого времени года встретит Хабаровск Новый 2018 год.

Первые дни Нового года ожидаются довольно теплыми для зимы и ясными, синоптики прогнозируют -6, -8 градусов днем, ночью до -11. Во вторник придет небольшой снег и пробудет он до пятницы, сообщило ИА AmurMedia.

Понижение температуры воздуха придет к четвергу, днем будет до -14 градусов. А более низкая температура, приближенная к привычной для края в это время года, наступит к пятнице, днем -15, ночью -22 градуса.