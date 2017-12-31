Появилось видео крупного пожара в Подмосковье

Очевидцам удалось запечатлеть серьезный пожар, который произошел на складах в Подольске в воскресенье, 31 декабря. По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 1 тыс. квадратных метров.

Пожару был присвоен второй номер сложности.

Всего к тушению пламени привлечено 8 единиц техники и 29 человек, уточнили в МЧС.

Ранее 31 декабря стало известно, что сотрудники МЧС ликвидировали пожар на складе с бытовой химией и косметикой на территории промзоны Магадане.