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Самые красивые новогодние фейерверки мира

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Фото: REUTERS/David Gray
Сидней стал первым мегаполисом, который отпраздновал приход 2018 года
Фото: TASS/ZUMA/Bai Xuefei
Огни фейерверка освещают мост Харбор-Бридж и Сиднейский оперный театр
Фото: REUTERS/ Jamal Saidi
Праздничный салют в центре Бейрута, Ливан
Фото: REUTERS/Edgar Su
Фейерверк в устье реки в Сингапуре
Фото: REUTERS/Dondi Tawatao
Зрелищное световое шоу в парке развлечений Пасай на Филиппинах
Фото: REUTERS/Costas Baltas
Фейерверк над Акрополем в Афинах
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Праздничный салют над 123-этажным небоскребом в Сеуле
Фото: Getty Images/Tao Zhang
Новогодний фейерверк в парке ледяных скульптур в китайском Харбине
Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
Бранденбургские ворота в Берлине, освещаемые фейерверком
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Новгодний фейерверк в Бангкоке
Фото: REUTERS/Tyrone Siu
Пиротехническое шоу в гавани виктория в Гонконге
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