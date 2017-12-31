Захватчик отделения почты в Харькове арестован на два месяца

Киевский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокуратуры и арестовал до 27 февраля 2018 года залога захватчика почтового отделения в Харькове Владимира Безуха.

Сам подозреваемый заявил, что не согласен с решением и будет его оспаривать. На подачу апелляционной жалобы у него есть пять дней.

Захват заложников в отделении почты на улице Шевченко произошел 30 декабря. По данным следствия, мужчина в маске ворвался на здание и попытался ее ограбить, а затем взял в заложники 11 человек, включая двух детей. К вечеру удалось освободить людей. В результате инцидента никто не пострадал.