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Задержанному по делу о взрыве в Петербурге предъявлено обвинение в теракте

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Задержанному по делу о взрыве в Петербурге предъявлено обвинение в теракте. Об этом говорится в релизе Следственного комитета России. 

«В настоящее время следствие направило в суд ходатайство о заключении обвиняемого под стражу», — уточняется в сообщении. 

СК отмечает, что в ходе допросов мужчина дал показания, подтверждающие его причастность к совершению преступления. 

«С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что мужчина будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу. 

Взрыв в супермаркете «Перекресток» произошел вечером в среду, 27 декабря. В магазине сработало самодельное взрывное устройство. Как уточнили власти Петербурга, в результате инцидента пострадали 13 человек. 

В четверг, 28 декабря, президент России Владимир Путин поручил ФСБ при задержании террористов действовать по закону, но при угрозе жизни в плен никого не брать, а ликвидировать боевиков на месте.  

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