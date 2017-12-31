Задержанному по делу о взрыве в Петербурге предъявлено обвинение в теракте. Об этом говорится в релизе Следственного комитета России.

«В настоящее время следствие направило в суд ходатайство о заключении обвиняемого под стражу», — уточняется в сообщении.

СК отмечает, что в ходе допросов мужчина дал показания, подтверждающие его причастность к совершению преступления.

«С его слов, мотивом для совершения преступления послужила ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что мужчина будет направлен на судебно-психиатрическую экспертизу.

Взрыв в супермаркете «Перекресток» произошел вечером в среду, 27 декабря. В магазине сработало самодельное взрывное устройство. Как уточнили власти Петербурга, в результате инцидента пострадали 13 человек.

В четверг, 28 декабря, президент России Владимир Путин поручил ФСБ при задержании террористов действовать по закону, но при угрозе жизни в плен никого не брать, а ликвидировать боевиков на месте.