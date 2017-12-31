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Сенатор рассказал о мерах закрепления роста экономики в России

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Замглавы комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев подчеркнул необходимость закрепление развития российской экономики, достигнутого в 2017 году, с помощью новых технологий и цифровизации экономических процессов. Об этом он сообщил «РИА Новости».

По словам сенатора, в уходящем году изменился тренд в законодательной деятельности по развитию экономики. Завершился процесс ее восстановления на фоне мировых экономических вызовов и санкционного давления на Россию.

«В 2015-2016 годы мы вынуждены были … корректировать законодательство таким образом, чтобы наша экономика смогла реализовать сложнейшую задачу импортозамещения. И именно эта работа стала нашим вкладом в преодоление рецессии», — пояснил Валерий Васильев.

Как подчеркнул парламентарий, сейчас законодатели разрабатывают меры для достижения максимально динамичного развития экономики. «И здесь первостепенное значение будет играть новая технологическая реальность. Поэтому при нашем комитете начал работу экспертный совет по созданию правовых основ цифровизации экономики», — сообщил зампред комитета Совфеда.

22 декабря глава Сбербанка Герман Греф назвал позитивным тренд на цифровизацию российской экономики.

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