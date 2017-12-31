Пушков назвал «пост-правдой» слова Трампа о достижениях США в Сирии

Слова американского президента Дональда Трампа об «исторических» успехах США в Сирии имеют мало общего с фактами, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

30 декабря Трамп в своем последнем обращении к гражданам в этом году заявил, что силами коалиции во главе с США удалось отвоевать почти 100% территорий в Сирии и Ираке у боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ).

«Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это «пост-правда» — псевдо-реальность, нужная для политических целей», — написал сенатор в своем Twitter.

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, участие коалиции США в разгроме ИГ в Сирии сыграло минимальную роль.

6 декабря Генштаб ВС РФ объявил о полном освобождении территории Сирии от террористов ИГ благодаря действиям сирийской армии и ВКС РФ.

11 декабря президент РФ Владимир Путин отдал приказ о выводе российских войск.