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Новогодний фейерверк в порту Сиднея. Видеотрансляция

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Фото: REUTERS/David Gray
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Новогодний салют проходит в порту Сиднея. Портал iz.ru ведет прямую видеотрансляцию.

Новогодний салют в Сиднее — это шоу, которое длится несколько часов. В небе над Сиднейской Оперой летчики показывают фигуры высшего пилотажа, в сиднейской бухте проходит парад кораблей, проводятся концерты и другие развлекающие шоу. В 9 вечера в Сиднее дают вечерний «семейный» салют, сопровождающийся световым шоу. А в завершении зрителей ждет грандиозный фейерверк, знаменующий начало Нового года.

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