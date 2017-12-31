Новогодний фейерверк в порту Сиднея. Видеотрансляция

Новогодний салют проходит в порту Сиднея. Портал iz.ru ведет прямую видеотрансляцию.

Новогодний салют в Сиднее — это шоу, которое длится несколько часов. В небе над Сиднейской Оперой летчики показывают фигуры высшего пилотажа, в сиднейской бухте проходит парад кораблей, проводятся концерты и другие развлекающие шоу. В 9 вечера в Сиднее дают вечерний «семейный» салют, сопровождающийся световым шоу. А в завершении зрителей ждет грандиозный фейерверк, знаменующий начало Нового года.