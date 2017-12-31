Открылась новая станция московского метро «Ховрино»

Новая станция «Ховрино» Замоскворецкой линии московского метрополитена начала работу для пассажиров. В церемонии открытия принял участие мэр столицы Сергей Собянин.

«Стройка завершена, и мы открываем долгожданную станцию метро «Ховрино‬», — сказал мэр. «Поздравляю всех с окончанием строительства станции и с наступающим Новым годом», — приводит слова Собянина «Газета.ру».

Мэр рассказал, что «Ховрино» во многом улучшит транспортную доступность жителей севера города, снизит нагрузку на станцию «Речной вокзал» и разгрузит автомобильное движение на прилегающих улицах.

Между станциями «Речной вокзал» и «Ховрино» также строится «Беломорская», которая, как ожидается, примет первых пассажиров в начале 2018 года.

30 декабря для пассажиров открылся второй вестибюль станции «Международная» Филевской линии столичного метро.

С 31 декабря на 1 января МЦК и метро будут работать всю ночь. Интервал движения поездов составит от 3,5 до 10 минут, а на главных ветках он не превысит 5 минут.