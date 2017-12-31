Захватчика заложников в Харькове отправили в СИЗО

Захватившего заложников в харьковском отделении почты 30 декабря после задержания допросили и отправили в СИЗО. Об этом сообщает «Общественное ТВ».

По данным телеканала, допрос подозреваемого длился около двух часов, сотрудники правоохранительных органов взяли у него биологические образцы для экспертиз. Прокуратура обратится в суд и попросит избрать подозреваемому меру пресечения в течение трех суток.

Инцидент произошел 30 декабря. Мужчина попытался ограбить отделение «Укрпочты» на улице Шевченко, а затем объявил о захвате 11 заложников, в том числе двух детей. К вечеру все насильно удерживаемые лица были освобождены. Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать злоумышленника. Во время операции никто не пострадал.