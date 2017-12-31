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Названа дата прощания с Александром Шавриным

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Прощание с заслуженным артистом России Александром Шавриным, скончавшимся 31 декабря на 58-м году жизни, пройдет во вторник в театре имени Владимира Маяковского.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе театра.

«Отпевание пройдет в церкви Малого Вознесения. Прощание с артистом пройдёт 2 января в театре Маяковского», — журналистам «РИА Новости».

В 1982 году артист окончил Высшее Театральное училище имени Щукина. Последние шесть лет он играл в театре имени Владимира Маяковского.

Шаврин играл в фильме «Сказки старого волшебника», а также сериалах «Адмиралъ» и «Дело о «Мертвых душах». Он был одним из ведущих актеров театра им. Маяковского.

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