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Москва представит десятки спектаклей в новогоднюю ночь

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Москва превратится в театральную площадку в Новогоднюю ночь: в российской столице проходит фестиваль «Путешествие в Рождество», в ходе которого москвичи и гости мегаполиса посетят спектакли и концерты, мастер-классы и станут участниками конкурсов.

«Главная тема этого сезона – театры», – сообщает мэрия Москвы на своем сайте. Всего в Москве открыты 22 городские зоны отдыха, везде состоятся представления и постановки. Интересный программы ожидаются, в частности, в парках «Сокольники», на ВДНХ, в парке парке Горького, «Царицыно» и на Поклонной горе.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь праздничный салют в Москве будет запущен с 38 точек. Посмотреть пиротехническое шоу можно будет во всех округах столицы.

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