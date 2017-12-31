Президент и премьер Индии поздравили Путина с Новым годом

Президент и премьер-министр Индии направили поздравительные телеграммы президенту РФ Владимиру Путину в ответ на его послания, в которых они пожелали главе государства успеха на предстоящих выборах. Тексты сообщений в канун Нового года поступили в российское посольство в Индии, сообщает ТАСС.

«Пользуясь возможностью, хочу пожелать Вам доброго здоровья, счастья и благополучия. Также хотел бы передать мои личные наилучшие пожелания Вам к президентским выборам в Российской Федерации в марте 2018 года», — говорится в телеграмме индийского премьера Нарендры Моди.

Он отметил, что особо привилегированное стратегическое партнерство России и Индии охватывает все сферы сотрудничества и служит взаимным интересам.

Президент Индии Рам Натх Ковинд в поздравлении Путину напомнил, что в уходящем году дипломатическим отношениям между двумя странами исполнилось 70 лет. Он выразил уверенность, что «в предстоящий период двусторонние отношения будут дальше крепнуть и развиваться».

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев планируют встретить Новый год дома с родными и друзьями. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, данный праздник для главы государства — «семейный, за исключением тех случаев, когда это не связано с работой непосредственно».