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Названы самые нелепые новости 2017 года

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Фото: ТАСС/Ralf Hirschberger
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Редакция «РИА Новости» вспомнила самые нелепые новости 2017 года.

Первой новостью в списке оказалось сентябрьское сообщение из Донбасса. В Луганской области приютили двух маленьких кабанов, лишившихся матери из-за обстрела, и научили их патрулировать территории. Назвали эту парочку Тимон и Пумба.

В ноябре 2017 года сразу несколько британских таблоидов написали про якобы обнаруженный в Калифорнии остов старого российского лайнера «Любовь Орлова». Судно, проданное на металлолом, потерялось при буксировке из Канады в Доминиканскую республику в 2013 году. Журналисты не поскупились на красочные подробности, сообщив о «полчищах крыс-каннибалов», которые поедают друг друга на покинутом корабле.

Таблоиды даже проигнорировали тот факт, что судно пропало в Атлантическом океане, а нашлось на берегах Тихого.

Третьей нелепой новостью оказалось требование москвички выплатить ей миллион рублей за то, что она поскользнулась на свежевымытом полу, упала и выбила два зуба. Хотя юристы компании и указывали, что в ресторане была табличка, предупреждающая об опасности поскользнуться, суд взыскал с компании 300 тыс. рублей в качестве компенсации. 

Далее агентство напоминает о жителе Кирова, который который задолжал судебным приставам 46,7 тыс. рублей по страховым взносам. Деньги копеечными монетами он принес в нескольких банковских мешках и коробке из-под чупа-чупсов. Мужчину не отпустили, пока не пересчитал все монеты. 

На пятом месте оказалась история, связанная с судебным приставом из Краснодарского края Денисом Хресцовым, который на ходу забрался на крыло самолета Ан-2 перед, чтобы не дать ему взлететь из-за запрета ФССП.

Еще одна старанная новость пришла из Франции. Во время президентских выборов один из избирателей не смог определиться, за кого ему проголосовать, — за Марин Ле Пен или Эммануэля Макрона. В итоге он представил своего кандидата – стиральную машину.

Распечатанное на листке изображение стиральной машины, которое сопровождалось подписью: «Голосуйте за стиральную машину. Она выполняет программу», нашли сотрудники избирательной комиссии в урне для голосований.

Седьмое место заняла нашумевшая презентация бронзового бюста футболиста Криштиану Роналду.


На восьмом месте оказалась новость, что военное ведомство США впервые признало существование «Продвинутой программы идентификации авиационных угроз», в рамках которой отслеживалось поведение неопознанных летающих объектов. Пентагон зафиксировал четыре случая контакта с НЛО. 

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