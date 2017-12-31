Двоих подозреваемых в лжеминировании задержали в Свердловской области

Силовики задержали двух подозреваемых в распространении ложных сообщений о минировании метро и жилого дома в Екатеринбурге 30 декабря. Об этом порталу iz.ru сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«В первом случае, «шутником» по подземке оказался неработающий житель областного центра 1965 года рождения …, а во втором — гражданин … 1967 года рождения, житель города Среднеуральск», — пояснил официальный представитель правоохранительных органов.

Как отметил Валерий Горелых, в ходе допроса первый подозреваемый признался, что хотел таким образом проверить, воспримут ли сотрудники ОВД его слова как реальную угрозу. Второй подозреваемый пытался с помощью сообщения о заложенной бомбе создать проблемы для многодетной семьи, которая проживает с ним в одном доме и раздражает его.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Станция «Геологическая» метро Екатеринбурга была закрыта после поступившего звонка о минировании 30 декабря в 21:56 по местному времени (19:56 мск). В ходе проверки угроза не подтвердилась.