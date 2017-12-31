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Названа дата прощания с актером Александром Шавриным

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Фото: ТАСС/Мудрац Александра
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Прощание с заслуженным артистом России Александром Шавриным состоится во вторник в театре им. Владимира Маяковского, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря театра Олесю Вартанову.

«Прощание с заслуженным артистом России, одним из ведущих артистов Театра Маяковского Александром Шавриным состоится 2 января 2018 года в Театре Маяковского», — сказала она.

Отпевание состоится в церкви Малого Вознесения.

Александр Шаврин скончался 30 декабря, 16 декабря ему исполнилось 57 лет. Он окончил высшее театральное училище имени Щукина в 1982, и в том же году был принят в труппу Театра им. Маяковского.

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