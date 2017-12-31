Автомобилисты выстроили из 120 машин елку в Екатеринбурге

Флэшмоб с более, чем сотней автомобилей, устроили автолюбители в Екатеринбурге, на одной из парковой из машин они составили гигантскую елку 31 декабря. Всего в акции приняли участие 120 автомобилей

Ряд водителей прибыли в столицу Урала из области.

«В других городах в прошлом году автомобилисты выставляли рисунки елок и снежинок, в преддверии этого Нового года многие также публиковали фотографии таких флешмобов», – приводит телеканал «Звезда» слова организатора акции по имени Олег. «Я задался вопросом, почему такое не проводят в Екатеринбурге?» – рассказал он.

Ранее сообщалось, что новогоднюю архитектурно-художественную подсветку зажгут 30 декабря вечером на фасадах зданий в Москве.