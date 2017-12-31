В Госдуме назвали минимальной роль США в борьбе с ИГ

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о значительном вкладе США в победу над ИГ (запрещена в РФ) в Ираке и Сирии.

«Участие коалиции США в разгроме ИГ в Сирии вообще сыграло минимальную роль», — сказал парламентарий.

Депутат добавил, что США пытаются присвоить себе победу и прикрывают свои действия в Сирии словами о борьбе с террористами, отметив, что в последнее время «американцы ведут деятельность, направленную на поддержку боевиков».

«Они выводят из осажденных зон главарей ИГ, пытаются создать на территории Сирии очаги для наращивания новых группировок», — цитирует Чепу «Газета.Ру».

По словам депутата, США «не могут себе позволить согласиться с тем, что разгром ИГ — не результат деятельности США. Поэтому будут всячески говорить, что это их победа».

В субботу Трамп заявил, что международной коалиции во главе с США удалось отвоевать почти 100% территорий в Сирии и Ираке у террористов ИГ.

6 декабря Генштаб ВС РФ объявил о полном освобождении территории Сирии от боевиков ИГ благодаря действиям сирийской армии и ВКС РФ.