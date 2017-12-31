Летевший из Москвы в Кемерово самолет отправили в Новосибирск

Самолет авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс по маршруту Москва — Кемерово, утром 31 декабря был направлен в аэропорт Новосибирска. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Оксана Горбунова.

Она сообщила, что на борту самолета сработал датчик неисправности одной из систем. Из-за инцидента командир воздушного судна принял решение об отправке лайнера в аэропорт Толмачево в Новосибирске, где есть возможности для обследования и установления причины неисправности.

В настоящее время авиатехники осмотрели самолет. Однако пассажиры не были отправлены своевременно отправлены к месту назначения из-за информации о минировании кемеровского аэропорта.

В Толмачево все 176 пассажиров были обеспечены горячими напитками, желающих расселили в гостиницу.

Портал iz.ru писал о том, что утром 30 декабря самолет авиакомпании «Россия», который должен был доставить из Челябинска в Санкт-Петербург 161 пассажира, вернулся в аэропорт вылета из-за неполадки.