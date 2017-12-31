Прямой эфир

Летевший из Москвы в Кемерово самолет отправили в Новосибирск

0
Фото: ТАСС/Steve Parsons
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс по маршруту Москва — Кемерово, утром 31 декабря был направлен в аэропорт Новосибирска. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Оксана Горбунова.

Она сообщила, что на борту самолета сработал датчик неисправности одной из систем. Из-за инцидента командир воздушного судна принял решение об отправке лайнера в аэропорт Толмачево в Новосибирске, где есть возможности для обследования и установления причины неисправности.

В настоящее время авиатехники осмотрели самолет. Однако пассажиры не были отправлены своевременно отправлены к месту назначения из-за информации о минировании кемеровского аэропорта.

В Толмачево все 176 пассажиров были обеспечены горячими напитками, желающих расселили в гостиницу.

Портал iz.ru писал о том, что утром 30 декабря самолет авиакомпании «Россия», который должен был доставить из Челябинска в Санкт-Петербург 161 пассажира, вернулся в аэропорт вылета из-за неполадки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самолет вернулся в аэропорт Детройта из-за птицы на борту
Шесть человек погибли при крушении самолета в Австралии
Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017