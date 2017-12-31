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Харьковский террорист баллотировался в мэры и «предсказывал» будущее

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Фото: REUTERS/Stanislav Belousov
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Захвативший заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове Владимир Безух в 2006 году баллотировался в мэры, а в 2014 году открыл в себе дар экстрасенса и даже записал несколько предсказаний. Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщает агентство УНН.

Агитационный плакат Безуха на своей странице в Facebook разместил глава департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

Также пользователи нашли в сети видео, на котором Безух прогнозировал «гражданскую войну в Украине и эпидемию». Также среди предсказаний был «армагеддон», который мог произойти в 2017 году.

30 декабря неизвестный захватил помещение «Укрпочты» и взял в заложники 11 человек. Предположительно, злоумышленник изначально хотел ограбить отделение почты.

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