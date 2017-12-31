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Склад с бытовой химией горит на площади 800 кв. м в Магадане

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Склад с бытовой химией и косметикой горит в Магадане. Об этом передают экстренные службы региона.

Сообщается, что загорелся одноэтажный склад на территории промзоны в Магадане. Площадь, охваченная огнем, составляет 800 кв. м. Пожару присвоен повышенный номер сложности.

В настоящее время огнеборцам удалось локализовать возгорание. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал. На месте ЧП работает лаборатория Роспотребнадзора по замерам вредных веществ в воздухе.

Портал iz.ru писал о гибели мужчины при пожаре в бытовке около детского сада в подмосковных Луховицах. В результате инцидента ранения получили девятилетний ребенок и женщина.

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