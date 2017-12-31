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Подозреваемого во взрыве в петербургском супермаркете нашли из-за флешки в колбасе

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Фото: ТАСС/Демьянчук Александр
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Обнаружить заложившего взрывное устройство в магазине «Перекресток» в Санкт–Петербурге удалось благодаря флеш–карте, которую нашли в колбасе, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, палку колбасы, в которую кто-то засунул флешку, обнаружили в магазине сотрудники правоохранительных органов. На ней, по словам журналистов, находилось фото чертежа взрывного устройства, а также угрозы в адрес центра «Дэир», предлагавшего различные семинары и тренинги.

В самом «Дэире» аналогичную флешку обнаружил один из посетителей или работников центра, впоследствии передавший электронный носитель полицейским, уточняется на сайте.

Благодаря исследованию фотографии сотрудникам ФСБ удалось выяснить, с какой модели мобильного телефона она была сделана, а затем определить и номер этого телефона.

Злоумышленника удалось задержать 30 декабря. Его передали следователям, которые уже начали допрос.

Взрыв в магазине произошел 27 декабря. Взрывное устройство сработало в камере хранения  хранения магазина. По последним данным, пострадали 18 человек. 

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