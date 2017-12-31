Две женщины получили ножевые ранения в Благовещенске

Две женщины стали жертвами нападения и получили ножевые ранения в Благовещенске, сообщила пресс-служба Межмуниципального отдела МВД России.

Инцидент произошел вчера, 30 декабря, около 23:30 в районе Кузнечной – Красноармейской. Сообщается, что на двух женщин было совершено нападение мужчиной, вооруженным ножом.

В результате нападения, женщина 1987 года рождения скончалась от нанесенных ей ран, вторая пострадавшая, 1981 года рождения, с ножевыми ранениями была доставлена в больницу, сообщила Амурская служба новостей.

В ходе следственно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан недалеко от места преступления, им оказался мужчина 1985 года рождения. Возбуждено уголовное дело.