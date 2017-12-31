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Скончался российский актер Александр Шаврин

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Фото: ТАСС/Александра Мудрац
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Заслуженный артист России Александр Шаврин скончался на 58-м году жизни в субботу, 30 декабря. Об этом сообщил Московский академический театр имени Владимира Маяковского.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня утром после продолжительной болезни на 58-м году жизни умер заслуженный артист России Александр Шаврин», — говорится в сообщении.

Дата прощания с актером пока неизвестна.

Александр Шаврин родился 16 декабря 1960 года, в 1982 году он окончил Высшее театральное училище имени Щукина, в том же году Шаврин стал актером Театра им. Владимира Маяковского. В 2001 году он получил звание Заслуженного ратиста РФ. Александр Шаврин сыграл в фильме «Сказки старого волшебника», сериалах «Адмиралъ» и «Дело о «Мертвых душах», а также был одним из ведущих актеров театра им. Маяковского.

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