Шесть человек погибли при крушении самолета в Австралии

Одномоторный самолет потерпел крушение, упав в реку Хоксбери в Австралии. Шесть человек, находившихся на борту, погибли. Об этом сообщила местная телерадиокорпорация ABC со ссылкой на полицию штата Новый Южный Уэльс.

Инцидент произошел около 15.15 (7.15 мск) воскресенья, 31 декабря. Воздушное судно принадлежало авиакомпании Sydney Seaplanes. Самолет направлялся в Сидней. По словам представителя авиакомпании Аарона Шоу, на борту находились пять пассажиров и пилот.

Спасатели обнаружили на месте происшествия обломки судна и утечку топлива. Специалисты австралийского бюро безопасности на транспорте проводят расследование инцидента.

30 декабря портал iz.ru сообщил, что самолет, вылетевший из Челябинска в Санкт-Петербург, был вынужден вернуться в аэропорт из-за разгерметизации салона. Пассажиров рейса разместили в гостинице.