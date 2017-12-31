Нурмагомедов одержал победу в поединке с Барбозой

Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Эдсоном Барбозой. Спортсмен из Дагестана не оставил шанса сопернику. Нурмагомедов с первого раунда завладел преимуществом. Барбоза пропускал очень много ударов. Фирменная «вертушка» бразильца не спасла. Тренеры подсказывали Эдсону держаться в центре октагона. Нурмагомедов умело переводил поединок в партер.

Победа принесла россиянину право на чемпионский бой. Нурмагомедова ждет поединок против Тони Фергюсона. Встреча двух супербойцов срывалась уже три раза. В этот раз дорога расчищена и поединок неизбежен.