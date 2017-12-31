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Экипажи 70 боевых кораблей встретят Новый год в море

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Экипажи 70 боевых кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России встретят Новый год в дальних походах. Об этом , сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажи свыше 70 боевых кораблей и судов обеспечения ВМФ России, выполняющих задачи в рамках военно-морского присутствия в Мировом океане, встретят Новый год в море, не снижая установленного уровня боевой готовности», — говорится в сообщении военного ведомства.

Сообщается, что на кораблях в Новый год пройдут праздничные мероприятия, в которых примет участие личный состав, свободный от вахты. Военнослужащие получат поздравления родных и близких.

Портал iz.ru писал о том, что за последние несколько лет российские военные моряки сделали ряд географических открытий в Мировом океане. Они открыты 11 островов, девять мысов, шесть проливов и пять бухт.

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