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Уголовное дело возбудили после побега заключенного под Саратовом

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Уголовное дело возбуждено по факту побега заключенного Сергея Дубовицкого из колонии-поселения в Саратовской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-служб регионального управления МВД.

«Возбудили уголовное дело по факту побега (ст. 313 УК РФ – «Побег из места лишения свободы») и передали в СУ СК по Саратовской области, возбудил дело отдел дознания УМВД России по Красноармейскому району», — сказал собеседник агентства.

В МВД, также решается вопрос о возбуждении дела по факту нападения на сотрудников полиции при задержании.

Ране сообщалось, что 43-летний Дубовицкий сбежал из колонии 29 декабря. На следующий день он был задержан в жилом доме в городе Энгельсе, его подозревают в убийстве жены. Тело 38-летней женщины с ножевыми ранениями было обнаружено вечером в пятницу в одном из домов села Квасниковка (Саратовская область).

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